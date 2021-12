PFV: una buona vittoria con ampio margine (31-62 in trasferta)

Domenica 5 dicembre, Aosta

Etelia Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 31-62

(Parziali 7-13; 12-27; 22-48)

Tabellino: Bassani 5; Acciarino 12; Ansu 4; Coralluzzo 3; Bertelegni 7; Rey; Leone Sara 14; Deangelis 2; Leone Giulia 4; Boucefra 11 Perruolo;

Allenatore Gabriele Bendazzi; aiuto allenatore: Andrea Congionti.

Contro l’ultima in classifica, l’Etelia Aosta, la PFV riprende il suo cammino cogliendo una buona vittoria con ampio margine per 31-62 in trasferta.

Le vercellesi nell’occasione hanno dovuto rinunciare alla loro top scorer Erika Pollastro, fermata da una fastidiosa influenza stagionale, ma – visto l’esito finale – hanno saputo sopperire a questa assenza con le buone prove di Sara Leone (14), Boucefra (11) e dell’altra marcatrice abituale Acciarino (12), ma tutte le giocatrici hanno dato il loro contributo, con molte rotazione e spazio per tutte.

Vista l’emergenza e la concomitanza di altre gare giovanili è tornata a dare una mano alle vecchie compagne anche Martina Perruolo, giocatrice PFV di alcune stagioni fa..

La gara non ha avuto granché storia dal momento che le ragazze di Bendazzi hanno subito preso un piccolo vantaggio al 10’ (7-13) difendendo bene ed allungando già nel 2° quarto (12-27) mettendo fra sé e le aostane 15 punti che le padrone di casa non riusciranno più a far diminuire. Il terzo quarto, terminato 22-48, ha poi chiuso definitivamente i giochi con la PFV che va a vincere senza problemi con 31 punti di margine.

Confortante la prova delle ragazze di Gabriele Bendazzi che hanno dimostrato di essersi messa alle spalle la sconfitta di Arona e di essere in grado di affrontare al meglio le ultime due gare del girone d’andata.. Inoltre l’assenza di un elemento importante come Pollastro, che avrebbe potuto avere effetti negativi sull’equilibrio della squadra è stata affrontata con raziocinio e molta responsabilità da tutte le giocatrici scese in campo che si sono suddivise con profitto le responsabilità ed i compiti della compagna rimasta a casa a curarsi. E’ questo è senz’altro un aspetto molto positivo per la compattezza della squadra.

Domenica prossima alle 18,00 la PFV tornerà al Palapiacco, dopo una lunga assenza fra trasferte e riposo, per affrontare la compagine del Cerrus di Cerano, per continuare la propria marcia di avvicinamento ai primi posti nel girone.