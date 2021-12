PFV: i risultati delle giovanili

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13 – COPPA PIEMONTE

Girone di qualificazione - Girone A

2^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 5 dicembre 2021 – a Novara – Palestra Don Bosco

Novara Basket 94

Pallacanestro Femminile Vercelli 34

(parziali: 22-8; 48-14; 71-24)

Tabellino PFV: Cabo Bolado 2; Fall A. 4; Panelli; Stacchini 6; Trotti 5; Valentini 4; Zannnini; Balzaretti; Khoule; Lahmidi 13. All.re Gianfranco Anastasio.

Seconda uscita per l’Under 13 della PFV e seconda sconfitta rimediata a Novara per 94-34, al termine di una gara in cui le giovanissime vercellesi hanno fatto vedere qualcosa di più rispetto alla prima partita sotto il profilo della reazione e della lotta, cercando di controbattere come hanno potuto alle più tecniche avversarie, peraltro apparse ben più preparate quanto a gioco di squadra.

Le novaresi mettevano subito in chiaro quali fossero i differenti valori in campo portandosi 22-8 al 10’. Nel secondo quarto si continuava sulla stessa solfa ed a metà il punteggio era 48-14. Qualche buona azione in contropiede consentiva alle ragazze di Anastasio di incrementare il proprio score nel terzo periodo (71-24) e pure nel quarto, ma le padrone di casa non avevano problemi a fare altrettanto potendo contare su alcune giocatrici con ottima tecnica già acquisita nonostante la giovanissima età.

Finiva tanti a pochi, ma coach Anastasio era soddisfatto di quello che ha visto sotto il profilo dell’impegno e dell’assorbimento di alcuni concetti di base da parte della squadra.

CAMPIONATO UNDER 15

Girone di qualificazione - Girone A

6^ GIORNATA DI ANDATA

Sabato 4.12.2021 – a Vercelli – Palestrone Comunale “G. Piacco”

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Venaria 26-63

(parziali: 2-16; 7-24: 13-46)

Tabellino PFV: Bari H.; Dikrane 2; Giuliani 10; Prinetti 8; Cavalli; Dipace 2; Haxhiasi 2; Nicosia 1; Torazzo 1; Castelli; Baro.

All.re : Gianfranco Anastasio

Nuova sconfitta casalinga per le giovani Under 15 della PFV allenate da Gianfranco Anastasio che hanno perso in casa contro Basket Venaria per 23-46.

Questa volta il divario finale è stato più contenuto rispetto alle precedenti partite negative, grazie ad una miglior circolazione di palla in attacco che ha consentito di tenere più a lungo a distanza le avversarie ed a non subire, così, continui contropiede sulle palle perse, nonché ad una difesa un pochino più attenta, anche se ancora con molte falle, dovute all’incapacità di “tenere” l’1 c 1 avversario per più di un palleggio.

Le ospiti, invece, mostravano maggior fluidità in attacco e già al 1° quarto marcavano un buon vantaggio (2-16) che indirizzava la gara in senso a loro favorevole, con le vercellesi che apparivano incapaci di segnare. Nel 2° periodo il match era più equilibrato, ma il vantaggio accumulato consentiva alle torinesi di chiudere a metà partita sul 7-24, per poi dilagare nella terza frazione (13-46).

Nell’ultimo quarto, a giochi fatti, le padrone di casa avevano un sussulto e mostravano in astratto di potersela giocare (13-17), ma la differenza di punti accumulata non consentiva rimonte.

Qualche lieve miglioramento per le giovani PFV dunque, ma una resa ottimale delle squadra appare ancora al di là da venire.

Campionato Under 17

Domenica 5.12.2021 a Venaria – Palestra Sport Clubi

Basket Venaria – Pallacanestro Femminile Vercelli 68-33

(parziali: 18-4; 32-13; 48-21)

Tabellino PFV: Baro 5; Cafasso 2; Carrozza 10; Dutto 2; Fiore 4; Giorgi; Nicolotti; Pintonello E. 2; Rizzato 8. All.re Francesco Rimedio

Ancora disco rosso per le Under 17 Pfv agli ordini di Francesco Rimedio, sconfitte a Venaria 68-33.

Come spesso accade le giovani della PFV si sono trovate di fronte ad una formazione mediamente più“vecchia” di due anni e certamente più attrezzata e più forte.

La gara si è risolta presto (18-4 al 10’) con le padrone casa a incrementare il vantaggio (32-13 al 20’; 48-21 al 30’) e le ospiti a tentar di rincorrere, ma senza successo.

Aspetto positivo è l’esperienza che le giovani di Rimedio stanno acquisendo partita dopo partita, in vista dell’obiettivo che dovrebbe essere quello di costituire un polo di basket femminile ad Alice Castello in collaborazione tra PFV, UB Cigliano, GS Saluggia e chiunque vorrà entrare a farne parte.