Incendio di un tetto, nel pomeriggio di lunedì, in via Adenauer a Vercelli. Le fiamme sono partite da un camino per poi diffondersi alla copertura.

Per le operazioni di spegnimento è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli che, con l’ausilio dell'autoscala, ha evitato la propagazione dell’incendio al tetto dello stabile e conseguentemente all’interno dell’abitazione.

Le operazioni e le valutazioni sulle cause e le conseguenze si sono concluse intorno alle ore 20.