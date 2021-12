Super Green Pass, si parte. Dai pullman ai bar alle multe: cosa cambia

E’ il giorno del Super Green Pass. Entra in vigore oggi la super certificazione verde che, almeno fino al 15 gennaio 2022, accompagnerà i cittadini italiani nel periodo delle feste natalizie. Il provvedimento, di fatto, mira a limitare la libertà dei no vax. Tra pullman, multe, bar e durata del Green Pass classico, ecco cosa cambia a partire da oggi.

Super Green Pass, cosa cambia Come detto, salvo disposizioni differenti, il Super Green Pass varrà da oggi, 6 dicembre, fino al 15 gennaio. Ad ottenerlo automaticamente i vaccinati contro il Covid e chi è guarito dalla malattia. Diverse le restrizioni per i non vaccinati: se è vero che continueranno ad accedere al posto di lavoro con il tampone, le attività ricreative saranno loro vietate. In particolare non sarà consentito l’accesso a cinema, teatri, palestre (in quest'ultimo caso quando la Regione si trova zona arancione). Super Green Pass sui mezzi pubblici

Obbligo del green pass o tampone anche per i clienti degli hotel e per chiunque debba prendere un mezzo pubblico, lavoratore o studente che sia. In zona rossa le restrizioni varranno per tutti. Scende anche la durata del nuovo green pass, che passa da 12 a 9 mesi. Una delle novità, come detto, riguarda il trasporto pubblico locale. Il green pass, in questo caso anche quello con tampone negativo, servirà anche per salire su bus, metropolitana e treni regionali. Le multe I controlli verranno svolti in fermata da pattuglie interforze di controllori delle aziende di trasporto e agenti delle forze dell’ordine. Saranno intensificati anche i controlli. Le multe andranno da 400 euro a 1.000 euro, a seconda della violazione.