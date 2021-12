"Cesare Pavese tra etica e mito": conferenza in Università

"Cesare Pavese tra etica e mito" è il titolo della conferenza che viene organizzata venerdì 10 dicembre alle ore 16,30 nella Sala Conferenze del Rettorato Upo in via Duomo 6. Relatore sarà il professor Giovanni Tesio, già ordinario di Letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale Avogadro.

L'appuntamento è organizzato dall’Associazione ex allievi del Liceo Ginnasio Lagrangia di Vercelli con il patrocinio della Fondazione Cesare Pavese per commemorare e promuovere la conoscenza dello scrittore piemontese, che nell’anno scolastico 1933/34 fu supplente nella cattedra di Italiano e Latino nello storico Liceo Classico vercellese.

«La conferenza – spiega Tesio – mira a dare un ritratto di Pavese a partire da alcune testimonianze di chi lo ha conosciuto e ne ha ricordato la personalità chiusa e complessa. Per poi sottolineare la vocazione essenziale della vita: quella letteraria, con cui Pavese mira – ultimo forse di una lunga tradizione che lo precede – a ottenere la “gloria” e non già la piccola fama legata al successo più effimero. La pluralità delle sue occupazioni (traduttore, editor, epistolografo, diarista, poeta, narratore) tutte congiunte nell’unica che davvero per lui contasse, com’è testimoniato dalle sue dichiarazioni di poetica e di stile».