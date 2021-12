Alle porte del Natale: visita e laboratorio al Tesoro del Duomo

In attesa del Natale, il Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli sabato 11 dicembre alle 15.30 propone il consueto appuntamento per famiglie. Una speciale visita, legata alle festività e alle storie e leggende celate dalle opere del percorso, seguita dal laboratorio creativo per bambini tra i 5 e i 12 anni.

Quest’anno i partecipanti si avvicineranno alla figura di Babbo Natale, ripercorrendo la storia della tradizionale favola fin dalle sue radici cristiane. Un viaggio che inizia con San Nicola vescovo di Myra nel III secolo e arriva fino ad oggi, con un laboratorio volto alla realizzazione di decorazioni natalizie a tema.

Per partecipare a Alle porte del Natale. Decorazioni in Museo è obbligatoria la prenotazione entro il 10 dicembre chiamando lo 016151650 oppure scrivendo una mail a info@tesorodelduomovc.it. Il costo a famiglia sarà di € 8 e l’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con i volontari del Servizio Civile progetto “Forma Mentis”.

In ottemperanza alle attuali disposizioni per contenere l’emergenza sanitaria gli adulti accompagnatori dovranno essere muniti di green pass vaccinale.