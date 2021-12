Mister Punset: "Partita durissima, raddrizzata con un gran lavoro nel secondo tempo. Orgoglioso della squadra"

Mister Sergi Punset analizza l’intensissimo match di ieri con il Grosseto, vinto dai nerogialloverdi per 7-4. Dalle sue parole, evidente la consapevolezza collettiva, maturata già in fase di preparazione, di trovarsi ad affrontare una vera battaglia sportiva e l'accento posto sul riuscito sul lavoro di revisione fatto con i ragazzi a metà incontro.

“E’ stata una partita durissima, ce lo aspettavamo, tanto da averla preparata in quest’ottica. Il Grosseto ha lavorato in maniera spettacolare per metterci in difficoltà più che ha potuto, infatti nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica a ritrovare con continuità il nostro gioco. Abbiamo anche commesso qualche errore, come per il terzo gol di Mount (arrivato a solo un secondo dalla fine della frazione, ndr) subìto con tiro da fuori, cosa che una squadra come noi in A1 non può permettersi. Nell’intervallo abbiamo parlato negli spogliatoi, rimettendo le cose in ordine, recuperando il piano di gioco deciso in settimana. I ragazzi hanno fatto benissimo nel secondo tempo, ma anche nel primo dato che giocare contro il Grosseto non è semplice.” Importante la sottolineatura del mister sulla striscia positiva messa a segno da HV, non casuale : “Sono orgogliosissimo e contento di ciò che sta facendo la squadra: la ragione di cinque vittorie consecutive è il suo eccellente lavoro.” La disamina dell’allenatore catalano prosegue: “Volevamo cercare la nostra velocità per mettere in crisi la difesa avversaria. Abbiamo poi avuto la fortuna di realizzare il terzo e quarto gol in sequenza: a quel punto, loro si sono aperti e per noi è arrivato il momento di fare male. Il Grosseto anche nel secondo tempo ha comunque espresso un gioco urticante, mirato a colpire, ma penso che noi siamo riusciti a controllarlo, anche se credo restino elementi da migliorare.” Il pensiero va subito ai tiri piazzati: “Sì, è un aspetto che ci tiriamo dietro da inizio stagione, non troviamo ancora la quadra, cosa che ci rende le vittorie più complicate. Stiamo lavorando sia sui tiri ad uno che sui rigori, dobbiamo risolvere, perché si tratta di un punto che fa la differenza nell’hockey di oggi.” Il pensiero del mister, infine, si proietta sull’impegnativa trasferta di mercoledì a Follonica: “Follonica possiede ancor più qualità del Grosseto: faremo un viaggio lungo, per poi trovare una squadra che sta giocando tantissimo e bene, sarà difficilissimo. Non avremo molto modo di preparare l’incontro, dopo il recupero di oggi (domenica, ndr), lavoreremo lunedì e martedì, ma daremo comunque il 100% per provare a vincere anche lì.”

Nico Ojeda, autore ieri sera di un’azione di pregio conclusa con una gran rete: “E’ stato un match molto complicato, l’abbiamo iniziato male, ma l’importante è averlo vinto. Al di là delle azioni personali, ciò che conta è fare bene per la squadra e aiutare, cosa che facciamo tutti insieme. Il pubblico è il nostro sesto uomo in pista, ci supporta tantissimo. Ora ci attendono due trasferte complicate che per noi sono finali: stiamo lavorando per continuare su questa strada positiva.”

Walter Sisti conferma le valutazioni del mister: “E’ stata una partita veramente difficile: loro ci hanno messi in difficoltà, lo sapevamo, avevamo lavorato tutta la settimana con questa consapevolezza. Il Grosseto è una squadra molto dura con giocatori di talento; poi non ci ha aiutato nemmeno la pista che, secondo me, non era in perfette condizioni, un po’ scivolosa, ma alla fine abbiamo vinto. Ogni vittoria per noi è importante, ora la testa va già a mercoledì per la dura trasferta a Follonica in cui daremo il meglio. Continueremo a lavorare sui tiri piazzati, ma sono sicuro che ne alzeremo presto la media.”