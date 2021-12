E' il giorno del Trofeo Bertinetti: Chicca Isola star nella sua città

E' il giorno del Trofeo Marcello e Franco Bertinetti: una 54° edizione che, per la prima volta, vede salire in pedana nazionali femminili. Un omaggio alla grandissima Federica Isola, vincitrice del bronzo olimpico e stella di casa della manifestazione. Come aveva anticipato, presentando la manifestazione, Maurizio Randazzo, grande campione del passato, consigliere della Pro Vercelli e vicepresidente di Federscherma: «quest'edizione è un omaggio a Chicca che dopo 21 anni ha riportato una medaglia olimpica a Vercelli».

Isola sarà in pedana con Roberta Marzani, Nicole Foietta e Alice Clerici: le azzurre se la vedranno con Spagna, Svizzera e Ungheria. Gli assalti avranno inizio alle 14 di oggi, domenica 5 dicembre, al Pala Bertinetti di via degli Zuavi, mentre sarà il Teatro Civico di Vercelli a ospitare, come da tradizione, la finale delle ore 21. Al termine la premiazione e l’assegnazione della "Spada d’oro – Aldo Vené", che per la prima volta andrà a una donna e la consegna dei riconoscimenti individuali.

Una giornata di grande sport, rispetto alla quale l’Italia ha grandi e motivate ambizioni.

L’accesso al Pala Bertinetti e al Teatro Civico sono liberi nel rispetto delle normative anti covid.