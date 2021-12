Pubblico in piedi e sette chiamate in proscenio per "Aspettando Beatrice"

Grande partenza della stagione di prosa 2021 2022 al Teatro Civico di Vercelli con "Aspettando Beatrice" di e con Giovanni Mongiano e la Compagnia TEATRO LIEVE.

Dal folto pubblico, applausi interminabili alla bella rilettura della Divina Commedia in cui Giovanni Mongiano ha spaziato da Virgilio a Ulisse al Conte Ugolino, destreggiandosi anche in altri ruoli.

Regista, autore, interprete, questo spettacolo Giovanni Mongiano lo ha curato con attenzione e passione per un anno e al suo debutto ha raccolto i risultati sperati. Pubblico in piedi e sette chiamate in proscenio.