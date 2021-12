KO con la Triestina. Pagelle della Pro

RENDIC: 5

Troppo inesperto. Due brutte uscite a vuoto. Ininfluente la seconda (gol annullato alla Triestina), pesante, e tanto, la prima.

CLEMENTE: 6

Uno dei pochi che si salva, uno dei migliori.

CRISTINI: 5,5

Bene a chiudere, meno nell'impostare.

AURILETTO: 5,5

Vedi Cristini.

IEZZI: 5,5

Meno propositivo del solito.

DELLA MORTE: 5,5

Prestazione opaca.

EMMANUELLO: 5

Manca il suo apporto a centrocampo.

AWUA: 5,5

Corre tanto e chiude, ma pecca in lucidità.

GATTO: 5,5

Come Della Morte.

ROLANDO: 6

Predica nel deserto.

COMI: 5,5

Generoso, ma non è a posto fisicamente.

BRUZZANITI: 5

Non si vede.

ERRADI: 5

Idem

SILENZI: 6

Il gol e tanta caparbietà.

BUNINO: 5

Come Erradi e Bruzzaniti (ma sono entrati nel momento peggiore, con tutta la squadra in barca).

SCIENZA: 5

Probabilmente ha sbagliato qualcosa (forse era meglio partire con Tintori, più sicuro nella palle alte, e forse – opinione personale – nelle ultime partite avrebbe dovuto provare Sangiorgi a centrocampo) ma il problema vero è che questa squadra va in bambola troppo spesso. Fa un errore Awua, oppure Rendic, ed è finita: mancano orgoglio, rabbia, ma anche quel minimo di freddezza che ti fa giocare in modo sciolto. Siamo sicuri che basterebbe un altro tecnico per sconfiggere il “mal di paura” e fare punti?