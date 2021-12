Pro sotto di un gol dopo 45 minuti

Pro Vercelli – Triestina 0-1

Marcatori Rapisarda al 35'

PRO VERCELLI (3-4-3): Rendic; Cristini, Auriletto, Iezzi; Clemente, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Comi, Della Morte. A disposizione: Tintori, Masi, Carosso, Bunino, Silenzi, Sangiorgi, Louati, Rizzo, Erradi, Secondo, Bruzzaniti, Scali. All. Scienza.

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Rapisarda, Capela, Ligi, Castro Carvalho; Giorico, Giorno, Crimi; Procaccio; Trotta, Gomez. A disposizione: Groaz, Martinez, Natalucci, Giannò, Sarno, Paulinho, Bova, Iotti, Litteri, Iacovoni. All. Bucchi.



Arbitra Di Graci della sezione di Como

Ammoniti: Ligi, Rapisarda della Triestina;

Primo tempo

“Fuori i coglioni, tirate fuori i coglioni” urla la curva.

Si parte, subito un angolo per la Pro. Gara vivace, combattuta. Le due squadre chiudono bene: nessun cross da nessuna delle due squadre, nessun tiro. Chi attacca di più è la Pro, ma non fa male negli ultimi trenta metri.

Minuto 22, il primo tiro in porta – ma bisogna essere buoni a definirlo così - è della Triestina: moscio e a lato, ma tanto.

Triestina pericolosa su angolo, minuto 24. Sempre al 24' bella progressione di Clemente che mette in mezzo, ma non trova nessuno.

30': serpentina di Rolando, lo accerchiano in quattro...

32': cross di Iezzi, non c'è nessuno: ma sulle fasce è più viva la Pro della Triestina.

Uscita a vuoto di Rendic, palla sul palo e poi in rete, proteste furiose dei giocatori della Pro, forse per mano nell'occasione del gol di Rapisarda. Triestina in vantaggio. È il 35'.