Santa Barbara dei Vigili del Fuoco nella basilica salvata dalle fiamme

La messa nella basilica che hanno salvato dalle fiamme la scorsa estate e il ringraziamento per l'attività che, ogni giorno, viene portata avanti a favore della popolazione di Vercelli e della provincia.

E' stata una festa di Santa Barbara ancora segnata dall'emergenza covid, quella celebrata sabato dai Vigili del Fuoco vercellesi, ma accompagnata dai pensieri e dal ringraziamento per tutti gli importanti interventi svolti nel corso dell'anno: Sant'Andrea, via Failla, le tempeste di vento della scorsa estate, le decine di incidenti stradali nei quali l'attività dei Vigili del Fuoco ha contribuito a salvare vite umane.

In forma privata si è svolto l'omaggio ai Caduti nella sede del Comando provinciale di viale dell'Aeronautica, mentre la messa solenne è stata celebrata in basilica, alla presenza delle autorità e dell'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.

Ben 3.193 interventi di soccorso svolti da gennaio al 3 dicembre sul territorio provinciale. Di questi 942 soccorsi a persone o animali, 913 interventi di assistenza, 575 incendi o esplosioni, 269 incidenti stradali, 175 dissesti statici.

Tra gli interventi che hanno caratterizzato l'anno, ci sono stati eventi atmosferici che hanno interessato il territorio provinciale nello scorso mese di luglio ma anche il supporto ad altri comandi, come è avvenuto, ad esempio, nel caso del vasto incendio che ha interessato un fabbricato nel centro cittadino di Torino il 3 settembre scorso.

Resteranno nella memoria di tutti i vercellesi, invece, l’incendio della sacrestia della Basilica di Sant'Andrea nel mese di giugno, in cui l’opera di soccorso ha consentito di mettere in salvo le suore della Fraernità della Trasfigurazione e il rilevante patrimonio storico-artistico della basilica, l’incendio del tetto di via Failla nel centro di Vercelli, avvenuto solo pochi giorni fa, che ha visto anche il concorso del personale dei Comandi limitrofi.

All’attività di soccorso tecnico è strettamente affiancata l’importantissima attività di “prevenzione incendi” e controllo della “sicurezza sui luoghi di lavoro”: quanto più è presente in modo qualificato l’attività di prevenzione tanto minore è l’incidenza dei sinistri, sia in termini di probabilità di accadimento che in termini di danni conseguenti all’evento. Nel primo caso l’attività svolta dai funzionari tecnici e dal personale operativo ha consentito l’evasione di 97 valutazioni di progetti di realizzazione di nuove attività o modifica di quelle esistenti e l’esame di 132 segnalazioni certificate di inizio attività.

Per quanto riguarda i controlli di polizia giudiziaria, svolti con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vercelli e in collaborazione con le forze dell’ordine, sono stati avviati 13 procedimenti sanzionatori che hanno consentito di porre rimedio a situazioni di potenziale pericolo, elevando pertanto la sicurezza della popolazione.

Inoltre il comando ha realizzato 15 corsi antincendio che hanno consentito di formare 182 unità quali addetti antincendi nei luoghi di lavoro e 34 sedute d’esame per l’accertamento dell’idoneità tecnica di 461 lavoratori. Sono stati svolti 14 servizi di vigilanza in locali di pubblico spettacolo e in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e il Comando ha dato notevole impulso all’attività formativa erogando corsi di rilievo regionale e nazionale.

Al termine della cerimonia religiosa, al “Piccolo Studio” dell’Abbazia sono poi state consegnate le benemerenze.

A ricevere il diploma di lodevole servizio dopo il collocamento a riposo sono stati: Roberto Mombelli, Bruno Barbosio, Giovanni Giolito, Flavio Malfatti, Alberto Fassone, Ezio Rapeto, Sebastiano Orlando (capo reparto esperti); Massimiliano Giolito (capo reparto); Luigi Avonda, Giovanni Poletto (ispettore antincendi esperto).

Le croci di anzianità sono state consegnate a: Lucia Genatiempo (ispettore logistico gestionale esperto), Maurizio Giarratana (ispettore informatico esperto), Carmelo Cargiuli (vigile del fuoco coordinatore), Corrado Coredero, Mirko De Blasi, Stefano La Barbuta, Andrea Tonziello, Roberto Bellaguardia, Paolo Brandale, Gerardo Fabrizio Esposito, Luciano Ruggeri, Robertino Tessarin (vigili del fuoco esperti), Riccardo Cassina, Michele Cereutti, Tonino Gigliotti, Anna Livelli (vigili del fuoco volontari).