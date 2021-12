Candia: incidente sulla provinciale 5, coinvolti tre ragazzi

Saranno i Carabinieri della compagnia di Vigevano a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto sabato, intorno alle 22:30, sulla provinciale 5 nel territorio comunale di Candia Lomellina.

Due auto con a bordo due ragazze di 21 e 27 anni e un ragazzo 21enne sono rimaste coinvolte nel sinistro.

Fortunatamente le conseguenze per gli occupanti del mezzo sono state lievi e dopo le prime cure ricevute sul posto dai sanitari giunti con un'ambulanza della Croce Rossa di Mede, soltanto per alcuni dei coinvolti si è reso necessario il trasporto a scopo precauzionale in ospedale.