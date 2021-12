Successo per la raccolta doni a favore dell'Associazione Oncologica Pediatrica ODV promossa da Hockey Vercelli

La solidarietà dei vercellesi si è fatta sentire con enorme calore questa sera al Palapregnolato del rione Isola. I cittadini hanno aderito in gran numero all’iniziativa benefica in favore dell’Associazione Pediatrica ODV promossa da Engas Hockey Vercelli. Tantissimi giocattoli sono stati portati al gazebo dedicato in occasione della partita di serie A1 con il Grosseto (poi vinta dai nergialloverdi per 7-4). Palpabile la soddisfazione per il successo di questa importante iniziativa dedicata ai piccoli pazienti oncologici dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

Elena Ruggia, responsabile per i progetti sociali di HV: “Non ci aspettavamo una partecipazione di queste proporzioni: ringraziamo tutti. E’ venuta davvero tantissima gente! Il 18 dicembre, in occasione della prossima partita che la squadra disputerà in casa, consegneremo all’Associazione Pedriatrica ODV anche l’assegno cumulativo della raccolta fondi a lei dedicata.”

Fabrizio Laggetto, dirigente HV che ha curato il progetto in collaborazione con il Circolo Bellaria: “Vercelli ha risposto alla grande! Addirittura un giocatore del Grosseto, dopo aver visto il nostro post su Facebook in cui parlava della raccolta, ci ha donato dei giochi. Questa sera ha vinto anche il cuore di Grosseto, ma abbiamo vinto tutti. Una grande emozione veder continuare ad arrivare persone che ci portavano regali. La responsabile dell’Associazione era molto toccata, contenta e ringraziava tutti, non aspettandosi così tanta generosità.”