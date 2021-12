Engas Hockey Vercelli suona la quinta: Edilfox Grosseto battuto per 7-4

Engas Hockey Vercelli firma la propria quinta vittoria consecutiva in A1 per 7-4 contro Edilfox Grosseto. Primo tempo con un tabellino sulle montagne russe: le squadre si scambiano più volte il primato, in una frazione senza respiro, conclusa in avanti dagli ospiti per 3 reti a 2. Nella seconda metà di gara non cambia la musica in quanto ad intensità complessiva, ma l’Engas riesce a domare gli ospiti, complici due reti quasi in sequenza. I toscani reagiscono fino ad avere la chance del pareggio, ma HV è cinico e solido e riesce a mantenere le redini di un match veramente impegnativo, dimostrando gioco, fisico e testa. Da segnalare la tripletta di capitan Tataranni e la doppietta di Moyano.

Ora i nerogialloverdi sono addirittura terzi in classifica generale (a pari merito con GDS Impianti Forte dei Marmi) e mercoledì sono attesi a Follonica alle 20.45, attualmente al secondo posto.

Primo tempo: La prima vera occasione è per i padroni di casa con Ojeda. Risponde il Grosseto con Rodriguez. Il risultato si sblocca sull’asse argentino Ojeda-Moyano, con il numero 6 nerogialloverde a realizzare l’1-0. Il Grosseto ci prova più di una volta con Franchi e Rodriguez e, al sesto minuto, su contropiede trova il pareggio proprio con Rodriguez. I toscani premono con Saavedra, mentre sul fronte opposto Ojeda manda alto. Tataranni crea percolo a Menichetti concludendo alla sua sinistra un bel triangolo con Ojeda e Tataranni. Ed è proprio il capitano di HV a riportare avanti i bicciolani con una bellissima rete da lontano: potente e precisa, 2-1. Ancora una volta, però, il Grosseto riprende immediatamente il risultato: lo fa in contropiede con Rodriguez a servire Franchi che insacca in velocità. Zucchetti viene murato da Franchi, poi esce Ojeda ed entra Sisti, Mattugini rileva Moyano. Tataranni ci prova, ma il Grosseto chiude. Mattugini si produce in un buon tiro, girandosi rapidamente,ma il tentativo viene intercettato da Menichetti; gli ospiti hanno un’occasione con Nacevich. Poco dopo, possibilità ancor più concreta, stavolta per Tataranni, ma l’estremo difensore del Grosseto si supera. Anche Verona non è da meno nel difendere i propri pali: con un gran riflesso nega la rete a Saavedra. I ritmi sono infuocati: con azioni pericolose espresse da ambo le formazioni e che si susseguono a pochi secondi di distanza. Ojeda rientra, rilevando Tataranni; nel Grosseto fa il proprio ingresso in pista Mount. Zucchetti ci prova di potenza, ma il suo fendente finisce a lato. Rientrano Moyano e capitan Tataranni. Ojeda accusa una botta al volto mentre si pone fra il pericoloso Mount e Verona. Ad un secondo dalla fine della prima frazione, incredibile gol di Nacevich che realizza il 3-2, servito da un passaggio proveniente dall’area opposta.

Secondo tempo: si riprende proprio come si era concluso, ossia con le squadre impegnate ad esprimere ritmi forsennati con cambi di fronte continui. Tataranni, mentre si accentra in area avversaria, viene atterrato da Rodriguez, sanzionato con il cartellino blu . Moyano batte il tiro ad uno, Menichetti è bravissimo a tenere gli occhi sulla sfera senza farsi superare. L’appuntamento con il gol per HV è solo rimandato: Zucchetti attacca dal centro, passando poi a Moyano sulla destra: l’argentino fulmina Menichetti per il 3-3. I nerogialloverdi allungano subito con Moyano che serve Tataranni che insacca al volo il 4-3. Poco dopo, Zucchetti viene steso in area: rigore. Capitan Tataranni fredda Menichetti con una prepotente esecuzione dal dischetto, siamo sul 5-3. Il Grosseto coglie una traversa, pochi istanti a seguire, cartellino blu, di nuovo a Rodruguez, stavolta per proteste. Ancora Tataranni contro Menichetti per il tiro ad uno: l’estremo difensore toscano si allunga, allontanando la sfera dal bastone del capitano di HV. Non è ancora finita: il Grosseto segna il 5-4 con Franchi su contropiede. Lo stesso numero 9 del Grosseto viene sanzionato con un cartellino blu per aver atterrato Moyano. Ojeda si incarica del tiro ad uno, fintando e poi tentando un pallonetto che, però, finisce alto. Altra esigua manciata di secondi, altro cartellino blu , stavolta per HV, Tataranni. E’ l’occasione per il Grosseto per portarsi sul pari, ma Saavedra colpisce il palo alla destra di Verona. L’Engas è cinico e allunga immediatamente con Ojeda a servire Zucchetti che dalla destra in basso, segna il 6-4. I nerogialloverdi non perdonano: il 7-4 arriva con un super gol di Nico Ojeda che si invola, dribblando più avversari per poi trafiggere Menichetti. Moyano viene sgambettato da Paghi dietro la porta del Grosseto: è di nuovo cartellino blu . Nemmeno Sisti riesce ad ipnotizzare l’estremo difensore toscano con il tiro ad uno. Ci sono ancora occasioni da ambo le parti, con il Grosseto a non darsi mai per vinto, in particolare con un buon Cabella. Verona si supera su Mount che poi atterra Tataranni: rigore. E' lo stesso capitano a battere il penalty, ma è alto. C'è spazio solo per un tentativo infruttuoso di Nacevich. Finisce: 7-4.

Formazioni:

Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Tataranni, Moyano, Ojeda, Zucchetti, Mattugini, Sisti, Brusa, Perroni, Pasciullo. Allenatore : Sergi Punset.

Edilfox Grosseto: Menichetti fra i pali, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella, Mount, Nacevich, Biancucci, Sassetti. Allenatore: Federico Paghi.

Arbitri: Filippo Fronte e Roberto Toti

Reti: 1°T: 22’10 Moyano (HV) 1-0; 19’01 Rodriguez (Grosseto) 1-1; 15’40 Tataranni 2-1; 14’59 Franchi (Grosseto) 2-2; 1”Nacevich 3-2. 2°T: 17’12 Moyano (HV) 3-3; 15’50 Tataranni (HV) 4-3; 14’52 Tataranni (HV), R 5-3; 10’26 Franchi (Grosseto) 5-4; 8’53 Zucchetti (HV) 6-4; 7’47 Ojeda (HV) 7-4