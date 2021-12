Tutti contro l'inceneritore, ma è polemica dopo la decisione di non ammettere la mozione di Caprioglio

Prime scintille, in Consiglio comunale a Santhià, sul tema della salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, della battaglia contro il termovalorizzazione che A2A vuole costruire in località Vallledora a Cavaglià.

In una nota diffusa alla stampa, il consigliere di minoranza Alessandro Caprioglio annuncia l'intenzione di inviare al Prefetto Lucio Parente una segnalazione «in merito - scrive - alla violazione del regolamento comunale, in riferimento alla mia mozione, presentata il 27 ottobre contro il progetto di impianto di termovalorizzazione in località Vallledora».

A scatenare la protesta dell'esponente di "Uniti per la Rinascita" è il fatto che la sua mozione regolarmente protocollata non avesse trovato posto nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 22 novembre dove, invece, compare proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

«Durante il Consiglio - attacca Caprioglio - il sindaco ha spiegato che lei e la sua maggioranza non hanno inserito la mozione che avevo presentato perché lei da anni si occupa di ambiente e pertanto ricevere una mozione che impegna il sindaco e la giunta è sembrato poco corretto nei confronti di chi si è sempre battuto per la difesa dell’ambiente. Io ho ribadito l’obbligo regolamentare di ammettere ugualmente la mia mozione mentre il sindaco ha sostenuto che, concertata con altri soggetti istituzionali, la mozione di maggioranza sarebbe stata inviata al Comune di Cavaglià».

Una posizione che, secondo Caprioglio, viola il regolamento del Consiglio comunale: «Ho chiesto di indicarmi data e protocollo di arrivo della mozione della maggioranza - aggiunge - anche se non era mozione ma bensì proposta di deliberazione al Consiglio Comunale e mi è stato confermato che non vi era protocollo e data di arrivo. Questo avvalora maggiormente la mia tesi sul fatto che l’unica mozione era la mia e doveva essere discussa. La decisione di non iscriverla all'ordine del giorno è di una gravità assoluta perché è stato “violentato” il regolamento del Consiglio Comunale».

Amareggiato per l'accaduto, Caprioglio ha così deciso di accedere alle registrazioni della seduta per valutare successive azioni. E qui arriva un'altra "brutta sorpresa": il consigliere scopre infatti che, probabilmente per un problema tecnico, la registrazione non è disponibile.

«Il 1 dicembre ricevo una pec a firma del sindaco Angela Ariotti e del segretario comunale Francesco Cammarano che mi indicano che la registrazione del 22, con loro “sommo stupore” non è reperibile per problemi tecnici, che porteranno alla sostituzione dell’impianto di registrazione delle sedute del Consiglio comunale - conclude Caprioglio -. A questo punto sorge una domanda: se non avessi verificato e segnalato la mancanza delle registrazioni, per quanto tempo avremmo avuto le sedute non registrate?».