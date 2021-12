Sportello volante per aiutare i cittadini nel cambio del medico

A partire da lunedì 6 dicembre, Santhià apre uno sportello comunale provvisorio per aiutare gli utenti a compilare la documentazione per il cambio del medico di base.

I cittadini verranno ricevuti al primo piano del Palazzo Comunale da lunedì 6 dicembre a venerdì 10 dicembre (escluso mercoledì 8) dalle 9 alle 12. E’ necessario portare una copia del documento d’identità e del codice fiscale di tutti i membri del nucleo famigliare che desiderano cambiare medico di base.

«Visto il gran numero di persone, specialmente le più anziane, che negli scorsi giorni hanno riscontrato difficoltà nella compilazione della documentazione, il Comune si propone per un aiuto pratico mettendo a disposizione uno “sportello volante” per risolvere il problema nel modo più veloce possibile. Come sempre, l’attenzione ai bisogni dei cittadini è al primo posto», commenta il sindaco Angela Ariotti.