Scienza: «Condannati a vincere»

«Domani ci giochiamo tanto, mi gioco tanto, ma ho una certezza: se la Pro Vercelli vince, insomma se fa “clic” poi riparte» dice Giuseppe Scienze alla vigilia del delicato match contro la Triestina.

Mister, la mente torna alla sconfitta di domenica, a Padova: è vero, un'altra sconfitta. Ma la sua squadra è uscita tra applausi e con i complimenti: hanno riconosciuto che la Pro Vercelli è stata la formazione che ha espresso il miglior calcio sul loro campo.

«Peccato per il gol preso dopo pochi secondi, ma la reazione c'è stata e i ragazzi, nonostante la sconfitta, hanno ritrovato la convinzione con cui giocavamo all'inizio: quella di essere una squadra forte. A Padova, insomma, si è rivista un'ottima Pro Vercelli ma restano comunque alcune imperfezioni su cui lavorare: negli ultimi metri, infatti, ci è mancato, ancora una volta, un po' di coraggio. Insomma, quella spensieratezza necessaria, di cui dicevo prima.»

Mister, nella prime partite filava tutto liscio. Equilibrio tra i reparti, giocatori mai al di sotto della sufficienza, un bel modulo collaudato (un 3-5-2 con Belardinelli che all'occorrenza diventava attaccante e il modulo diventava un 3-4-3), poi, a un certo punto, la Pro Vercelli si è persa.

«Vero, ma ci sono state altre partite in cui abbiamo giocato bene.Contro Renate, Albineleffe e Padova abbiamo portato a casa solo due punti, ma nessuno avrebbe avuto nulla da ridire su i punti conquistati fossero stati 6 o 7. Le considerazioni da fare sono tante... per esempio: nelle ultime gare non c'è mai stato un episodio, anche un po' fortuito, a nostro favore.»

Dice ancora Scienza: «Contro la Triestina, siamo condannati a fare una grande partita, da vincere soprattutto. Chiedo l'apporto dei tifosi, perché questa squadra, questi ragazzi lo meritano. Ai tifosi chiedo di incitare la squadra fino al novantesimo, poi ben venga tutto: applausi, fischi e critiche, come è giusto che sia».

Mister, quanti ne mancheranno oltre agli squalificati?

«Sei, forse sette, ho perso il conto. Recuperiamo Iezzi, sarà a disposizione Rolando, che a Padova ha disputato un gran primo tempo e che, piano piano, sta recuperando. Formazione e modulo comunque, li deciderò, domani.»

Di che cosa ha bisogno la Pro Vercelli?

«Di...”una botta” di serenità. Sul campo vorrei vedere una squadra spensierata: perché se giocheremo con paura (come accaduto contro Piacenza e Legnago) non si va da nessuna parte.»