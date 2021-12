Alberto Dalmasso onlus e Gruppo sportivo Castigliano a sostegno della Cri

Alberto Dalmasso Onlus e Gsd Eusebio Castigliano Calcio intervengono a favore della popolazione sostenendo il Comitato Vercellese della Croce Rossa Italiana.

Questa mattina, sabato 4 dicembre, al campo del Castigliano, nel quartiere Cappuccini di Vercelli, si è svolta la cerimonia di consegna, più volte rinviata a causa della pandemia, di un assegno di 4.353,31 euro alla Cri Vercellese.

La somma è il ricavato netto dell’evento tenutosi al Teatro Civico di Vercelli il 9 maggio del 2019 organizzato dall’Associazione Alberto Dalmasso ed il Castigliano Calcio dal titolo: “Nicola Roggero racconta il grande Torino”.

Nell’anniversario dei 70 anni della tragedia di Superga, il giornalista di Sky Sport Nicola Roggero, ha raccontato, con grande trasporto, le epiche gesta del calciatore vercellese Eusebio Castigliano, soprannominato "zampa di velluto", e i suoi compagni.

I fondi verranno utilizzati dalla Cri per l’acquisto di presidi sanitari da destinare all’ambulanza utilizzata per i servizi di soccorso in emergenza/urgenza e per sostenere le spese delle attività socio-assistenziali pro bono del Comitato a favore della collettività, quali il supporto ai centri vaccinali, il telefono amico, la somministrazione dei generi di prima necessità alle famiglie fragili.

La Cri di Vercelli intende ringraziare per questo nuovo gesto di grande sensibilità sociale.

Auspichiamo che questo sia di ispirazione per chiunque abbia la possibilità di contribuire e consentirci di “aiutarci ad aiutare”.