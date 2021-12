Ail in piazza per la distribuzione delle Stelle di Natale

Tornano in piazza i volontari dell'Ail per il tradizionale appuntamento con le Stelle di Natale e le stelle di cioccolato destinate a finanziare la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma e le attività portatate avanti dalla sezione vercellese a sostegno dei malati e dell'oncoematologia dell'Asl.

Sabato e domenica i volontarti della sezione Ail Carolina Banfo, saranno in via Cavour (sabato) e in piazza Cavour (domenica), ma anche ad Alice Castello, Bianzè, Borgosesia, Buronzo, Carisio, Cigliano, Crova, Gattinara, Livorno Ferraris, Motta de' Conti, Pezzana, Rive, Santhià, Trino, Tronzano e Varallo per la distribuzione dell'allegra pianta natalizia

Per eventuali donazioni dirette è possibile invece fare un versamento sul conto alla Bnl Vercelli Iban: IT27H0100510000000000004000 o sul conto corrente postale 1006780637.