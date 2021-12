Borgo d'Ale rende omaggio a Tullio Regge

A 90 anni dalla nascita, Borgo d'Ale ricorda il fisico Tullio Regge, illustre concittadino morto nel 2014. Al grande fisico verrà intitolato uno spazio urbano, “Largo Tullio Regge – scienziato”, ricavato dalla ristrutturazione della ex casa Loggia e Germano, nei pressi del palazzo Municipale e della scuola dell’infanzia, all’intersezione tra le vie Marconi e Cavour.

Ad annunciarlo è il sindaco, Pier Mauro Andorno: «Regge è stato scienziato tra i massimi esponenti di fama mondiale del ‘900: era di origini borgodalesi e allo scoppio della guerra la sua famiglia si rifugiò a Borgo d’Ale, paese del padre, dove rimase fino alla fine del 1944, per poi tornare a Torino dove proseguì gli studi. A Borgo d’Ale, Regge visse dal 1968 fino al 1972, anno in cui si trasferì a Princeton. Poi tornò ancora nel 1978 per rimanere fino al 1991».

Un legame, quello che il paese, che non è mai venuto meno nonostante la brillante carriera dello scienziato: finché la salute glielo ha consentito Regge è tornato spesso in paese, che lo aveva insignito del riconoscimento “Un Borghin pròpi ‘n piota” (un Borgodalese in gamba).