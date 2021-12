'uBroker': "Rendita e network marketing, ecco l'economia del futuro"

“In un mondo che economicamente cambia e muta velocemente, in cui sempre più si riduce il potere d’acquisto pro capite e la capacità di spesa media del cittadino, la risposta efficace per generare una poderosa e concreta inversione di tendenza la offre il binomio ‘Rendita-Network Marketing’ ”, afferma Cristiano Bilucaglia, Ceo e Chairman di ‘uBroker’, azienda italiana del settore energia premiata leader della crescita da ‘il Sole 24 Ore’ . “Un’accoppiata vincente in grado di generare esponenzialmente nel tempo il massimo del risultato continuativo possibile in termini di ottimizzazione di utili e proventi provenienti da un rapporto di lavoro che, da solo, genera guadagno e ricchezza come un fiume inesauribile sempre ricco d’acqua buona e limpida”, spiega l’imprenditore che per primo al mondo ha azzerato le bollette di luce e gas .

“A differenza del libero professionista comunemente inteso, che crea principalmente contatti a spot che si esauriscono al termine di ogni singola prestazione resa, il networker concretizza invece una rete di contatti fidati, solidi, rodati e duraturi atti alla promozione crescente di un determinato business. Sviluppando al contempo brand e fatturato”, prosegue il manager. Questa sostanziale differenza permette al networker, talvolta, la moltiplicazione ricorrente dei ritorni che ogni singolo contratto commerciale siglato è in grado di creare anche nel medio e lungo termine. Ma questo è possibile solo nei network come uBroker , che vendono servizi di natura ricorrenti come l’energia.

“Perché – approfondisce Bilucaglia - il networker in uBroker mette in relazione domanda e offerta in modo nuovo, creando liasons funzionali a massimizzare la soddisfazione di chi riceve il servizio, e la propria personale soddisfazione economica: la quale di fatto supera il limite della singola vendita consumata, come normalmente accade, chiamando a investire continuamente risorse onerose e di tempo importanti per alimentare la catena di ricerca di nuovi e potenziali clienti cui offrire il proprio business”.