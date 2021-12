Atap: da lunedì green pass per salire sui pullman, controlli e multe salate

«A partire dal 6 dicembre l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale è consentito solo agli utenti muniti di Green pass. L'obbligo riguarda, pertanto, tutte le linee di trasporto pubblico di Atap in ambito urbano ed extraurbano». L'azienda di trasporti si prepara alle novità introdotte in materia di green pass e super green pass, prossime a entrare in vigore.

«Sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 12 anni e coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica - spiega una nota dell'azienda, precisando che - la certificazione verde necessaria per accedere ai servizi Atap è quella base, ottenibile anche tramite test antigenico rapido risultato negativo nelle ultime 48 ore o tramite test molecolare risultato negativo nelle ultime 72 ore».

Il controllo sul possesso del Green pass sarà effettuato a campione dalle forze dell'ordine o dal personale aziendale incaricato.

«In caso di mancato rispetto dell'obbligo - spiegano dall'azienda - non sarà possibile accedere ai servizi e verrà applicata una sanzione da 400 a 1.000 euro».