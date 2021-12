Super green pass: il piano di controlli della Prefettura

Controlli a campione, ma da svolgere in modo costante e capillare, negli esercizi pubblici, nei cinema, teatri, palestre, piscine, centri benessere, stadi, palazzetti dello sport, fiere, sagre, mostre, impianti sciistici, stazioni ferroviarie, aree di servizio in ambito autostradale e le principali fermate degli automezzi di trasporto locale. La Prefettura di Vercelli prepara il piano di controlli in vista dell'entrata in vigore del super green pass.

Nei giorni scorsi il Prefetto Lucio Parente ha convocato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di condividere le linee e i criteri sulla base dei quali adottare il Piano dei controlli per la verifica del rispetto del possesso delle certificazioni verdi per la città di Vercelli e per il resto della provincia. Conformemente alle nuove disposizioni del Governo, si prevede di coinvolgere il personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza con le rispettive specialità, nonché il personale dei Corpi dei Polizia Municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza per garantire un piano di controlli a tappeto.

«Ampia collaborazione - si legge in una nota - è stata confermata, anche in questa circostanza, dalle Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato che, nel corso di un incontro con il Prefetto avvenuto ieri pomeriggio, hanno assicurato il proprio sostegno alle iniziative concordate, con l’obiettivo comune di consentire il sereno e proficuo svolgimento delle varie attività e della vita sociale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento da Covid-19».

Per quanto concerne poi il settore dei trasporti, i controlli saranno effettuati, con verifiche sugli utenti, in stretta collaborazione con i gestori delle linee di trasporto pubblico che, nonostante le difficoltà rappresentate, hanno compreso la fondamentale importanza che in questo particolare contesto riveste il rispetto di tutte le disposizioni vigenti per il contenimento della pandemia.

«Particolare attenzione conclude la nota - sarà riservata ai periodi di fine settimana soprattutto in vista delle festività natalizie, in occasione delle quali saranno intensificati i servizi di vigilanza anche con riguardo al controllo del possesso delle certificazioni verdi per far fronte al prevedibile incremento delle attività commerciali e della mobilità dei cittadini. Confidiamo nella massima collaborazione dei cittadini e degli utenti degli esercizi, da un lato, e dei gestori delle attività soggette all’obbligo di presentazione della certificazione verde, dall’altro, affinchè venga garantito il rispetto delle ulteriori misure previste per contenere la nuova ondata di contagi ed assicurare la prosecuzione in sicurezza delle attività economiche e sociali, anche in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno».