In libreria “Da qui all'eternit” (Romanzo sull’amianto a Casale Monferrato)

Anni ’80, Casale Monferrato.

“ECCO A VOI LA PIETRA ARTIFICIALE!” La pubblicità vendeva così, a tutti, il materiale del futuro: l’amianto.

I bambini lo usavano per mettere insieme le capanne in cui giocare, i grandi per recintare gli orti e in tanti ne avevano approfittato per costruirci casette abusive in riva al Po. La grande scritta “Eternit” in rosso su sfondo giallo campeggiava come un vanto sulla parete dello stabilimento.

Ma l’erba sul ciglio della strada, aveva la tinta del fango ed era l’inizio di una tragedia.

Il sindaco Michele Sodano premette l’interruttore e la luce si diffuse di colpo in ogni angolo del suo ufficio. Socchiuse gli occhi, riaprendoli adagio per abituarli al chiarore improvviso. Sulla scrivania si trovavano i diversi documenti che stava esaminando da giorni.

I faldoni che li contenevano riportavano tutti la prima lettera dell’alfabeto.

La lettera A.

A come amianto.

Un breve estratto del libro “Da qui all'eternit” (Romanzo sull’amianto a Casale Monferrato) pubblicato dalla casa editrice Scritturapura.

Un romanzo nato da un substrato di memorie e ricordi dell’autore, di storie di vita di amici e persone incontrate nel tempo, supportati da letture e accurate ricerche: “Per dirla alla Enzo Jannacci – scrive Bona – mi sono sentito come un canotto masticato da un doberman, perché la vicenda Eternit, emersa a distanza di oltre quarant’anni, mi ha dolorosamente coinvolto.”

Quella che Bona ci propone in queste pagine è “una storia. Non la storia”, con personaggi d’invenzione, anche se per alcuni di loro c’è un riferimento reale o rappresentano una tipologia, come chi muore senza aver mai lavorato in fabbrica, in un cerchio che si allarga, come tristemente emerge anche dalle notizie di questi ultimi giorni.

Giorgio Bona (1956) ha lavorato alla segreteria politica dell’Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Alessandria e vive a Frascaro, tra Alessandria e Acqui Terme. Oltre ad alcune raccolte di poesie e numerosi racconti in diverse antologie, ha pubblicato tre romanzi, due dei quali per Scritturapura. Collabora con “Thriller Magazine” e “Carmilla”.

SCRITTURAPURA, nata tra le colline del Monferrato e attiva a Torino e Asti, pubblica principalmente letteratura straniera dalle terre dentro e fuori i confini d’Europa, ma non solo: Danimarca, Olanda, Islanda, Portogallo, Turchia, Russia…