Sono 180 pagina di storia e di gloria per l’hockey vercellese quella che Marco Aimo, andrà a presentare venerdì 3 dicembre alle 16 nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, quale primo libro di quella che sarà l’Enciclopedia dell’Hockey Vercellese in 8 volumi con un’uscita a cadenza semestrale.

Con alle spalle più di due anni di ricerche nelle Biblioteche di Vercelli, Novara e Alessandria, accompagnate dall’incontro con i diretti protagonisti delle vicende che hanno fatto grande questa disciplina sportiva a Vercelli (giocatori, allenatori, dirigenti) hanno portato a un risultato che mai prima d’ora si era ottenuto: condensare in un’unica opera tutta la storia europea dell’Amatori, patrimonio della città di Vercelli e dello sport nazionale.

All’interno anche un ricchissimo apparato iconografico, con fotografie assolutamente inedite, a partire da quella della prima sfida internazionale dell’Amatori datata 1975, per poi passare a quella della formazione brasiliana del Portuguesa che ha sfidato i gialloverdi nella prestigiosa Coppa delle Nazioni di Montreux nel 1997 e molte altre ancora. Dai trionfi in Coppa CERS alle avventure in Champions, dai successi nei Mundialiti spagnoli di La Coruna e Vigo, al Torneo di Vaulx en Velin in Francia, alle amichevoli. La storia raccontata anche attraverso le pagine dei giornali iberici dell’epoca che raccontano le ‘gesta’ dei beniamini vercellesi. All’interno ci sono tutti i tabellini con formazioni e reti dei protagonisti. Chi è il miglior cannoniere del club in Europa? Chi ha collezionato il maggior numero di presenze nelle coppe europee o nelle altre gare internazionali? Quali sono stati i giocatori gialloverdi a vincere la classifica dei cannonieri nelle varie competizioni? Lo scoprirete leggendo “Amatori Stella d’Europa” che sarà messo in vendita al termine del vernissage di venerdì e poi in edicola a partire dal 9 dicembre.

Una strenna di Natale da non perdere. All’appuntamento di venerdì, sono attesi diversi big di questo sport: Gianni Torazzo, Gian Piero Casolaro, Vittorino Bariosco, Roberto Borrini, Alfredo Tarchetti, Davide Costanzo, Piero Rista, Franco Bramante, l’intero staff dirigenziale dell’Amatori Hockey: Tarsia, Ortogni, Vercellotti, mentre per altri quali la figlia del presidentissimo Marta Domenicale e Lorenzo Piccioni si attende la conferma. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione CRV, Aldo Casalini che introdurrà l’evento, mentre il direttore di Notizia Oggi Vercelli, Daniele Gandolfi dialogherà con l’autore nel presentare al pubblico l’opera.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti e nel rispetto della normativa covid vigente.