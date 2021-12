Un Natale all'insegna del risparmio con gli addobbi fai da te

Il periodo che precede il Natale, oltre a caratterizzarsi per l'atmosfera tipica di queste settimane, nasconde un lato meno "nobile", ossia la classica corsa ai regali. Dai piccoli negozi alle grandi catene, fino agli e-shop, la scelta è ampissima anche nell'ambito delle decorazioni. In Rete è ormai semplice trovare tutorial dedicati alle decorazioni, da preparare in compagnia dei bambini o rivolti a chi ha una certa esperienza in materia.

Idee per coinvolgere i più piccoli

Chi ha la fortuna di allietare le proprie giornate grazie alla presenza di uno o più bambini avrà l'opportunità di coinvolgerli nella creazione delle decorazioni. A tal proposito, a permettere di realizzare addobbi semplici ma esteticamente accattivanti sono le paste modellabili, dal Das alla pasta di sale, realizzabile in casa. Tra i "personaggi" cui è possibile dar vita si ricordano:

omini di pan di zenzero

Babbo Natale (e le sue renne)

angioletti

alberelli da decorare con le tempere

campanellini

personaggi per il Presepe

Al di là delle paste modellabili, a prestarsi ottimamente ai lavoretti natalizi sono carta e cartoncino. Sarà sufficiente recuperare degli stencil (faranno da guida per i disegni) per ricavare alcuni addobbi (anche in 3D!) da applicare ai rami dell'albero di Natale. Anche chi non ha mai provato a creare con le proprie mani degli addobbi potrà trovare online moltissime idee in proposito. Il cartoncino rappresenta una valida opzione anche per le persone alla ricerca di idee per delle originali ghirlande da appendere alla porta d'ingresso.

Palline per l'albero: la creatività al potere

Non è raro, per gli habitué dei centri commerciali lasciarsi tentare dai set di luccicanti palline per l'albero di Natale. Il rischio è di ritrovarsi ad accumularne troppe, tanto da essere costretti a trasferirne una buona quantità in cantina o garage. Per evitare di occupare spazio, e di sprecare inutilmente soldi, sarebbe importante dare loro una seconda opportunità. Sarà necessario porre sul tavolo da lavoro:

alcune palline in plexiglass

rotoli di carta da regalo a tema natalizio

un paio di forbici

della colla vinilica

acqua

un pennello (con setole morbide)

della vernice trasparente lucida per il vetro

Rinunciare alla carta regalo in favore dei ritagli di giornale, o della carta lucida, non garantirebbe il medesimo risultato. Iniziare il lavoro selezionando le immagini destinate ad apparire sulla superficie delle palline. Preparare una soluzione a base di acqua e colla, applicando l'immagine ritagliata sulle palline stesse avvalendosi di un pennello. Questa fase richiede grande precisione: l'obiettivo sarà evitare antiestetiche pieghe. Le palline estremamente piccole, dal canto loro, potranno costituire un elemento di spicco nelle ghirlande natalizie.

Lampadine usate o barattoli di vetro: ecco delle simpatiche luminarie

Sono sicuramente suggestive, soprattutto in prossimità del Natale, delle luminarie fai da te. Tra l'altro, utilizzando delle lampadine esauste, oppure dei vecchi barattoli, non verranno creati nuovi rifiuti. Per quanto riguarda le lampadine il consiglio è di cercare modelli esausti a bulbo grande. Svitate, e rimossi i filamenti interni, il passo successivo consisterà nel dipingere la superficie esterna con della vernice trasparente specifica per il vetro. Acquistato un set di luminarie da esterno di colore bianco sarà sufficiente collocare in ogni bulbo una delle lucine. Per completare il lavoro fissare le lampade servendosi di un comune nastro isolante; quest'ultimo eviterà che possano sfilarsi. Se la scelta ricadrà su dei vecchi barattoli occorreranno delle lucine LED dotate di pila, da inserire nei singoli vasetti. Questi potranno in seguito essere posizionati sulle mensole del soggiorno o della cameretta, o sui ripiani della cucina.

Il Natale passato è stato in parte "rovinato" dalle restrizioni adottate per far fronte alla Pandemia da Coronavirus. Quest'anno, grazie ai vaccini si godrà di una maggiore libertà, celebrando il giorno più amato dai bambini come merita. Le città hanno già iniziato ad ospitare decorazioni luminose. Tuttavia, diverse famiglie sono costrette a fare i conti con una situazione economica non proprio ideale a causa delle passate chiusure. Iniziare a risparmiare già dagli addobbi, seguendo le idee suggerite nei precedenti paragrafi, costituirà già un buon inizio.