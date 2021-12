Un pedone è stato investito, nella serata di mercoledì, in via XX Settembre, poco dopo l'incrocio con via Derna.

Secondo le prime informazioni la persona coinvolta, una donna, stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un'auto proveniente da via Derna.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che si sono occupati del ferito, ci sono gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia locale che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.