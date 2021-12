Oss: 2031 candidati al concorso dell'Asl Vercelli

Una massiccia campagna di reclutamento di nuovi Oss che potranno essere assunti non solo all'Asl Vercelli, ma anche nelle altre aziende del territorio.

Si è svolta al PalaIgor di Novara la prima prova scritta: 2031i candidati che hanno partecipato al concorso a tempo indeterminato.

«Una massiccia campagna di reclutamento è stata avviata subito dopo l’insediamento da parte della Direzione, consapevole dell’elevato numero di personale precario assunto durante l’emergenza Covid - spiegano in una nota - Molte di queste persone, assunte durante la pandemia per far fronte all’emergenza, potranno in questo modo avere l’opportunità concreta per una assunzione a tempo indeterminato».