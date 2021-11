Il Consiglio comunale elegge il nuovo presidente

E' in programma dalle 9 di lunedì mattina il Consiglio comunale che dovrà, in apertura, procedere alla surroga di Gian Carlo Locarni, che si è dimesso da presidente del Consiglio e da consigliere per assumere l'incarico di assessore all'Edilizia e alla Protezione civile, e all'elezione del nuuovo presidente dell'assemblea civica.

Il nome messo in campo dalla maggioranza è quello dell'attuale capogruppo della Lega, Romano Lavarino ma la ratifica avverrà solo dopo il voto segreto (che per la prima volta verrà gestito parte in presenza e parte da remoto).

Tra gli altri punti in discussione ci sono la settima variazione di bilancio, l'approvazione del piano aggiornato delle opere pubbliche, la concessione dei diritti di superficie del terreno sul quale sorge la cascina Reffo e che la Fondazione Crv trasformerà in un centro d'avanguardia per le persone colpite da disturbi dello spettro autistico. In discussione anche modifica dello statuto di Asm Vercelli per la parziale scissione della società e una mozione del Pd sui cambiamenti climatici.