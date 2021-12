Consiglio comunale: Romano Lavarino è il nuovo presidente

Alla fine, dopo una maratona di quasi 8 ore, Romano Lavarino è stato eletto nuovo presidente del Consiglio comunale di Vercelli.

Come previsto l’elezione è arrivata in terza votazione, che aveva come quorum la maggioranza dei votanti. Lavarino ha ottenuto 12 voti, Gianni Marino (candidato dalla minoranza), ne ha ottenuti 6 e tre consiglieri hanno votato scheda bianca. Sono andati dispersi - così come era avvenuto anche nella seconda votazione quando non ne erano pervenuti ben 8 - 7 voti, mai arrivati al conteggio finale, non si sa per un errore del sistema o di chi ha votato.

Al neo presidente sono arrivati subito gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni dei colleghi e del segretario provinciale della Lega, Paolo Tiramani, dal quale era partita l'indicazione per la candidatura. «Ho conosciuto in questi due anni e mezzo Romano Lavarino - scrive Tiramani in un post - è persona retta, leale, uno che sa fare squadra e che tiene unito il gruppo, affrontando i problemi con metodo e giudizio, risolvendoli. Auguri a lui un buon lavoro come presidente del Consiglio Comunale di Vercelli. Vorrei avere uno come Romano in ogni amministrazione comunale».