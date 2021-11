A Natale regala il diritto alla cura con Emergency

Il dolce tipico del Natale quest’anno potrà avere tutto un altro sapore: dal 4 all’8 dicembre 2021 EMERGENCY sarà nelle piazze di Vercelli (Piazza Cavour) sabato 4 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e di Borgosesia (Via XX settembre) domenica 5 dicembre dalle 10,00 alle 18,00 con il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con Tre Marie.

Un modo per sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo, dando il proprio contributo per garantire il diritto a cure gratuite e uguali per tutti.Il panettone, del peso di 1 kg, è realizzato seguendo la tradizionale ricetta milanese, con una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco e pieno e un aroma agrumato.

Il “Panettone fatto per bene” ha un costo di 15 euro che - al netto delle spese - saranno utilizzati per sostenere tutti i progetti di EMERGENCY in Italia e all’estero, dove l’associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.EMERGENCY crede che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Per questo dalla sua nascita, nel 1994, ha lavorato in 18 Paesi curando oltre 11 milioni di persone, senza discriminazioni.Sarà possibile acquistare il “Panettone fatto per bene” anche su

https://shop.emergency.it/

dove si trovano tutti gli altri prodotti e idee regalo a marchio EMERGENCY.Per sapere in quali piazze sarà possibile trovare il panettone: https://eventi.emergency.it/