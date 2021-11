"I canti della morte", sabato 4 dicembre a Stroppiana

Dopo la forzata sospensione, riprendono le presentazioni degli autori presso la Biblioteca Civica di Stroppiana.

Il primo autore ospite di questo nuovo ciclo - sabato 4 dicembre 2021, ore 17 (muniti di green pass) - sarà Luca Inglese, che presenterà il suo terzo libro: “I Canti della Morte”.

Maddalena Cardano e Donatella Terzolo presenteranno l’evento e dialogheranno con l’autore.







Dalla quarta di copertina

Isola Rossa di Trinità d’Agultu e Vignola – Anno 1274 A.C.

Misteriose voci sembrano emergere, la notte e quando il vento soffia, dalle acque circostanti l’isola colorata di rosso come se l’avessero dipinta. Grida e suppliche di aiuto, come un richiamo al quale è impossibile non prestare attenzione. Inoltre e come se una maledizione aleggiasse nell’aria, storie di un’antica battaglia fra streghe e guerrieri, fra Cogas e soldati Shardana, appellandosi al bisogno di primeggiare gli uni sugli altri, narrano di un’epoca oscura. Di un periodo lungo il quale, mortali ed eroi, osarono sfidare i denti, gli artigli e la magia delle streghe vampiro.

Roma – Via dei Pannistesi – Anno 1938

Con l’approssimarsi del conflitto bellico e l’emanazione delle leggi razziali, un manipolo di occhialuti amanti della fisica tenta d’elaborare teorie d’ogni genere. E così discorrendo, insegue, fiducioso, un sogno chiamo energia. Nel bel mezzo di una guerra ormai pronta per esser servita, due geni in particolare: Erasmo Certi ed Ettore Magliana, amici ma contrapposti, acquistano credito. Il primo per un verso, il secondo per un altro, attraggono gli interessi e i piani delle due potenze ormai schierate: l’America e la Germania. Ciascuna, dal canto suo, avrebbe fatto di tutto pur di accaparrarsi quell’estro e ciò che si sarebbe ricavato al seguito: “L’atomica”. L’arma peggiore che il mondo potesse mai immaginare.

Porto di “La Spezia” – 8 settembre 1943

Ermenegildo Massa, Ammiraglio al comando della nave da guerra ormeggiata al porto della città; ricevendo l’ordine di salpare, apprende nel più totale caos un improvviso rovesciamento di fronte. L’Italia è ora alleata all’America, e a conti fatti, la Germania da sempre spalla e compagna in battaglia era diventata, ora e come d’incanto, la loro più acerrima nemica.

Nel mezzo del cammino e di un mondo apparentemente fatto solo per il dolore… il canto di una donna, aleggiando come una farfalla, sembra volare alto sino a sfiorare le nuvole. E così facendo, anestetizzando persino l’odio, mostra ciò che vi è riposto in fondo all’anima di tutti noi: l’Amore.