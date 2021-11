Anatra incastrata nei cavi elettrici

Salvataggio di una papera rimasta incastrata in un cavo, mercoledì mattina intorno alle 11. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta per i soccorsi del caso al rione Cappuccini, provvedendo a soccorrere l'animale che era rimasto incastrato su un cavo che attraversa un corso d'acqua.

Per il recupero la squadra intervenuta ha dovuto far ricorso dell'autoscala: il volatile sarà affidato alle cure degli enti preposti per le cure del caso.