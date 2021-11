Rione Isola, apre il cantiere per i laboratori universitari: intervento da due milioni di euro

Partono i lavori per la realizzazione dei nuovi laboratori universitari di via Restano, al rione Isola.

Nella mattina di mercoledì 24 novembre il vice sindaco Massimo Simion e la dirigente del settore Lavori pubblici, Liliana Patriarca, hanno effettuato il sopralluogo per la consegna del cantiere ai tecnici della ditta Edilagamma di Carmagnola, che si è aggiudicata l'appalto dei lavori. Si tratta del primo tassello di un intervento più ampio, destinato a creare nuovi spazi per gli studenti e a spostare verso il rione Isola il baricentro della sede vercellese dell'Università del Piemonte Orientale.

L'intervento sui magazzini comunali era stato inserito dalla precedente amministrazione comunale tra le opere previste dal "Bando Periferie" del 2016. Inizialmente arenatosi per la mancata erogazione dei fondi annunciati, il progetto può ora ripartire inserendosi, tra l'altro, in un più ampio intervento di riqualificazione dell'intero rione Isola grazie ai 41 milioni di euro ottenuti la scorsa estate dal Comune di Vercelli nell'ambito del bando nazionale sulla Qualità dell'Abitare.

L'intervento di riqualificazione dell'area un tempo occupata dal macello pubblico e, fino a pochi mesi fa, dai magazzini comunali, prevede un investimento di 2 milioni e 200mila euro. Attraverso gli interventi di ristrutturazione dei corpi di fabbrica centrali si creeranno nuovi spazi per ospitare aule, laboratori d uffici per attività di ricerca, servizi e magazzini. I padiglioni esistenti verranno recuperati utilizzando tecniche costruttive analoghe alle originarie per mantenere e valorizzare gli elementi architettonici e verranno collegati tra loro attraverso la copertura con nuove capriate in vetrocemento. In questo modo verrà messa a disposizione dell'Ateneo una superficie di circa 1500 metri quadri. Nel piano comunale è prevista anche la riqualificazione e la sistemazione dell'area esterna, con l'organizzazione degli spazi verdi.

«Siamo molto soddisfatti di far partire entro i tempi previsti i lavori di realizzazione dei laboratori universitari - commenta Simion -. Il cantiere richiederà circa due anni di lavori e rappresenterà anche un primo elemento per il rilancio del rione Isola».

I nuovi laboratori rappresenteranno anche una carta in più, per l'Università, per lo sviluppo e il potenziamento del nuovo dipartimento che avrà sede a Vercelli e che sarà dedicato alla Chimica Verde e alla Transizione Ecologica, tematiche di grande attualità e che dovrebbero garantire un'ulteriore crescita della presenza universitaria in città.