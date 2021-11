La corsa del virus: l'incidenza è di 84 casi ogni 100mila abitanti, ma c'è un'impennata nelle fasce giovanili

Sale ancora il dato relativo all’incidenza, ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti: nella settimana appena conclusa il dato si è attestato a 84 casi, in aumento rispetto ai 61.2 della scorsa settimana.



«Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa, dove si assiste a una crescita dei casi - precisano dalla Regione -. Si confermano sotto la soglia di allarme i tassi di occupazione dei posti letto ordinari e di dei posti letto in terapia intensiva, per cui il Piemonte rimane in zona bianca, anche se resta alta l’attenzione di tutto il sistema sanitario sul controllo dell’epidemia».



A parte la fascia over 80 anni, che scende da 37,6 a 36,2 (-3,7%), in tutte altre si registra un incremento. La fascia 19-24 anni sale dai 40.4 della scorsa settimana a 63,2 (+56.4%). Nella fascia 25-44 anni i casi salgono da 76.9 a 101.9 (+32,5%); per i 45-49 anni da 62.6 a 81.5 (+30,2%); da 45,4 a 62,3 casi per i 60-69 anni (+37,2%); per i 70-79 anni da 43,1 a 60 (+39,2%).

A livello giovanile e scolastico, si registra l'aumento dei focolai e delle quarantene, seppure ancora in misura contenuta rispetto alla totalità delle classi scolastiche presenti sul territorio piemontese. Nel dettaglio, i focolai passano da 45 a 80: 5 riguardano Vercelli (1 infanzia, 1 primaria, 2 medie, 1 superiori). Più contenuto l’aumento delle classi in quarantena che passano da 234 della scorsa settimana a 250: 3 nei nidi, 34 nelle scuole dell’infanzia, 98 classi nelle scuole primarie, 67 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 48 classi nelle scuole superiori: nel Vercelli, però scendono dalle 15 della settimana precedente alle 12 attuali: 6 infanzia, 1 primaria, 4 medie, 1 superiore.

In età scolastica, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100mila per le specifiche fasce di età, è in aumento rispetto alla settimana precedente 8-14 novembre.

Nel dettaglio: nella fascia 6-10 anni l’incidenza sale a 220.1 rispetto ai 131.7 della scorsa settimana (+67.1%), nella fascia 11-13 anni sale a 162.2 rispetto a 124.4 (+30,4%), nella fascia 3-5 anni sale a 90.9 da 54.3 (+67,4%), nella fascia 0-2 anni passa da 57.1 da 38.1 (+49,9%). Minor aumento (+25,6%) nella fascia 14-18 anni che sale da 67.6 della scorsa settimana agli 84.9 casi del periodo 15-21 novembre.