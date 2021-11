Che cos'è la Value Bet nelle scommesse sportive?

Tutti coloro che “bazzicano un po'” all'interno nel mondo dello sport in tutte le sue varie forme, sanno perfettamente che la statistica al suo interno non è sempre una scienza esatta. Quante volte, ad esempio, si è pensato che un determinato risultato fosse praticamente già scritto per poi, quasi come se il fato ci avesse messo il suo zampino, ritrovarsi di fronte ad un esito completamente ribaltato. Immaginate dunque la sorpresa non appena viene decretato la fine della partita!

Volendo fare un esempio più pratico e sportivo, in questo caso ci riferiremo al calcio italiano, basterebbe citare l'Associazione Calcio Chievo Verona. Dopo anni passati a cavallo tra la Serie B e la Serie C, circa vent'anni fa, la squadra si fece forte di un nuovo allenatore, ovvero il friulano Luigi Delneri, ha scalato rapidamente la classifica della Serie A andando a scalzare anche dei veri big come Juventus, Milan, Inter e Roma. Pensate poi che i ragazzi in giallo del Chievo sono arrivati addirittura a partecipare alla UEFA ed a piazzarsi al terzo posto nella Serie A. Mica male, vero? Chi l'avrebbe mai detto?

Una cosa del genere, a livello più “storico” ed economico, si è verificato qualche decennio fa quando, il fu Adriano Olivetti, invece di licenziare i suoi operai, decise di fare dei grandi tagli ai piani alti, riformare il Consiglio di Amministrazione, cambiare i dirigenti e cambiare anche le sorti della sua azienda in meglio.

Insomma, una vera e propria scommessa vinta contro tutte le previsioni. Ecco, a tal proposito, adesso possiamo proprio parlare di value bet , ma che cosa significa esattamente? Molto probabilmente è una espressione che avete già sentito da qualche parte, ma non c'è da preoccuparsi perché adesso ve lo spiegheremo nelle righe che seguiranno. Vediamo dunque di che cosa si tratta nello specifico, perciò, non ci resta altro da fare se non augurarvi una buona lettura!

La value bet, o valutebet, si tratta quindi di una “scommessa di valore”, ovvero, quella particolare scommessa che presenta una quota molto più alta rispetto alla media e, soprattutto, più elevata rispetto a quello che si si potrebbe aspettare da un incontro o da una partita, qualunque sia la disciplina sportiva di riferimento.

Ovviamente la vincita, in questo caso riteniamo adeguato utilizzare il termine “colpo di fortuna” per non utilizzare altre espressioni più terra terra, si presenta piuttosto di rado. Quindi, proprio per questo motivo, non è affatto automatico che scommettendo contro la media si vincerà facilmente o in poco tempo, ma vi sono alcune teorie che dichiarano che il vero successo può venire misurato solo in un periodo a lungo termine.

Ma come si può fare una scommessa del genere? Anche tale quesito sta per essere chiarito! Infatti, sempre più portali certificati, si occupano di questo genere di scommesse al pari di determinati bookmakers e li inseriscono all'interno della loro vasta bacheca di offerte.

Del resto, che si parli di una scommessa di valore o di una scommessa “più comune”, si sta sempre e comunque parlando di un grande o piccolo rischio. È la base stessa del gioco d'azzardo che va a mischiarsi, fino ad un certo punto, alla statistica.

Come si presenta dunque una value bet? Diciamo che quest'ultima è contenuto in un apposito riquadro dove, al suo interno, potremo vedere, giusti per fare un piccolo esempio, la data e l'ora in cui le due squadre di un qualsivoglia sport (che per comodità chiameremo X ed Y e per semplicità diremo pallacanestro) andranno a sfidarsi con una percentuale stimata della vittoria.

Il “bello” arriva quando, contro ogni pronostico, i bookmakers danno la squadra Y perdente mentre, sorpresa delle sorprese, riesce a mettere a segno una serie di punti e di tiri liberi senza eguali. Il tutto mentre, la squadra X, sembra “dimenticarsi come si fa a giocare” e commette un errore dietro l'altro segnando la sua sconfitta.

Il risultato finale di tutto ciò? I bookmaker che “rosicano” giusto un po', assieme ai tifosi della squadra X in questo caso, mentre voi gioirete e vi potrete godere il frutto della vostra scommessa contro ogni pronostico, e qui è proprio il caso di dirlo. Insomma, possiamo proprio dire che qui è una bella soddisfazione senza eguali! Davvero niente male no? Non siete d'accordo anche voi?