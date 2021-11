Violento scontro a Cerrione, due vercellesi in ospedale

Ennesimo incidente stradale nel Biellese. Nella mattinata di ieri, 22 novembre, due auto sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento a Cerrione: entrambi i conducenti, un uomo e una donna residenti nel Vercellese, sono rimasti feriti nell'impatto e sono stati trasportati in Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118 per le cure e gli accertamenti di rito. Dalle prime informazioni raccolte, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri.