Incendio di via Failla: il video dei Vigili del Fuoco di Vercelli

Non si è ancora del tutto placato il rogo nel tetto di un condominio di 4 piani in via Failla 11. I soccorsi sono ancora in azione. I Vigili del Fuoco di Vercelli, Casale, Alessandria e Santhià stanno operando con numerosi mezzi e l’autoscala mentre i residenti, in strada stanno seguendo le operazioni con grande apprensione.

Via Failla è chiusa al traffico dall'incrocio con via Chivasso e via Aosta. Sul posto sono presenti Carabinieri, Polizia e Polizia locale, Guardia di Finanza e ambulanze. Tutti gli alloggi sono stati evacuati.

Secondo le prime informazioni il rogo è divampato da un sottotetto o una mansarda e poi si è rapidamente alimentato.

Gli operatori dei mezzi di soccorso si stanno prendendo cura dei residenti più anziani.

Il personale è sul tetto per verificare che tutti i focolai siano siano domati.