Cento antiviolenza Eos: in Valsesia 20 accessi, tra i quali 10 codici rossi

Attivo ogni mercoledì dalle 13 alle 15, lo sportello antiviolenza dell’Unione Montana Valsesia si trova nella sede dell’Unione, in Villa Virginia, ed è collegato al Centro Antiviolenza Vercellese Eos, dopo l’accordo sottoscritto dall’assessore Francesco Nunziata nel 2019.

«Abbiamo attivato lo sportello nella primavera 2019, entrando a far parte della rete vercellese che riunisce quaranta comuni – spiega Francesco Nunziata – ed è subito risultata evidente l’utilità del servizio, a cui si sono rivolte diverse donne con differenti livelli di problematiche. Anche quest’anno abbiamo registrato 20 accessi, tra i quali 5 donne con bambini, 10 codici rossi (situazioni particolarmente critiche) e 5 donne senza minori che sono state inserite in strutture protette per iniziare un percorso dedicato».

L’assessore Francesco Nunziata è particolarmente attento all’attività rivolta al supporto alle donne vittime di violenza: «In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – spiega – voglio ricordare ancora una volta che il numero antiviolenza EOS è il 334.3113955, attivo 24 ore su 24, che quest’anno ha registrato 120 contatti sia telefonici che messaggi Whatsapp: chiamandolo, le donne troveranno assistenza qualificata, con assistenti sociali e avvocati pronti a supportare le donne in difficoltà. E’ importante che questo numero venga diffuso il più possibile, in modo da raggiungere tutte le donne che ne possano avere bisogno».

Giovedì 25 novembre alle 21, a Quarona, nel corso della serata “Donne d’Italia” organizzato dal Soroptimist Club Valsesia per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessore Francesco Nunziata sarà presente per ricordare l’azione dei servizi socioassistenziali di Unione Montana Valsesia in questo ambito.