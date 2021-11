Terze dosi: appuntamenti "fantasma" al centro vaccinale di Santhià

Appuntamenti "fantasma" al centro vaccinale di Santhià per la somministrazione delle terze dosi. A segnalarlo è il sindaco della cittadina, Angela Ariotti che ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti da parte di persone, santhiatesi e no, che avevano avuto la convocazione ma anche, una volta arrivati nella cittadina, hanno trovato chiuso.

L'orario, precisa il sindaco, vale per tutto il mese di novembre, fino ad eventuale variazione: le convocazioni, ovviamente, non vengono gestite dal Comune che, a fronte del disservizio che si è verificato, può solo consigliere gli utenti di informarsi preventivamente in caso di appuntamenti in orari diversi da quelli del fine settimana.