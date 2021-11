Ic Ferraris: Giornata per i diritti dei Bambini e delle Bambine - FOTO

Anche quest’anno gli alunni dell’Istituto comprensivo Ferraris hanno accolto con gioia l’invito della Associazione Janusz Korczak a celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle bambine e dei bambini che ricorre il 20 novembre. In questa occasione il diritto proposto dalla presidente dell’Associazione Mirella Carpanese per l’approfondimento recita “Ogni bambina e ogni bambino ha il diritto di partecipare alla realizzazione di un mondo migliore”. Sono state tante le attività che gli alunni hanno realizzato, guidati dai propri insegnanti: dalle letture, ai disegni, ai collage, alle canzoni. Una particolare attenzione quest’anno è stata rivolta all’educazione ambientale per sensibilizzare i giovanissimi alla cura e alla salvaguardia della natura, affinché il diritto a vivere in un mondo migliore domani affondi le radici nella consapevolezza di doveri imprescindibili nella quotidianità odierna.