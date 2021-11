Cnosfap Don Bosco: torna l'open day

Sabato 27 novembre al Cnosfap Don Bosco di Vercelli ritorna l'open day: il centro di formazione professionale Don Bosco aprirà le sue porte a futuri studenti e genitori per far conoscere la propria offerta formativa.

Una giornata finalmente in presenza dopo che lo scorso anno si era svolta online a causa della pandemia.

«Non sarà solo una semplice giornata in cui verrà illustrata in maniera nozionistica la nostra offerta formativa – dice Flavio Ardissone, docente e responsabile del marketing del CFP – ma anche un momento di socializzazione e di accoglienza con tante iniziative, tanti ospiti e sorprese.

«I ragazzi e le loro famiglie -dice ancora -avranno modo di conoscere la nostra realtà. Chi viene da noi deve stare bene e andare via con un bel ricordo.»

Nell'occasione sarà possibile scoprire i percorsi triennali gratuiti di qualifica professionale dopo la terza media.

I formatori presenteranno agli intervenuti gli indirizzi di meccanica industriale, automotive, termoidraulico e acconciatura.

A corollario dell’open day anche una mostra fotografica sulla storia del cnos nonché un'esposizione di veicoli storici e mezzi agricoli.

Le porte si apriranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

La prenotazione è obbligatoria sul isto vercelli.cnosfap.net.

Accesso consentito con green pass.