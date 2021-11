In monopattino sulla provinciale, viene investito dal un'auto: morto un 33enne

Tragedia a Roppolo dove un uomo, ha perso la vita mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il fatto è accaduto nella prima serata di oggi, 22 novembre, intorno alle 18,30. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima aveva circa 33 anni e sarebbe stato investito da un'auto mentre percorreva provinciale 228: l'incidente è avvenuto in direzione Viverone, in un tratto di strada che sarebbe poco illuminato, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti 118, Carabinieri e Polizia: nonostante i tentativi dei sanitari l'uomo, subito apparso in condizioni gravissime, è spirato poco dopo l'arrivo dei soccorsi