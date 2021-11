PFV: le partite dell'under 17 e dell'under 15

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 15 -

Girone “A” di qualificazione – 4^ giornata di andata

Sabato 20.11.2021 a Biella – Palestra Don Bosco

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli 60 -67

(parziali: 12-13; 22-24; 37-41)

Tabellino: Nicosia 1; Prinetti 33; Giuliani 12; Torazzo 4; Dipace 7; Haxhiasi; Dikrane 6; Bari 4; Cavalli; - All.re Gianfranco Anastasio.

Nella quarta giornata di andata del girone “A” di qualificazione del campionato femminile Under 15, le ragazze della PFV sono andate a cogliere una significativa vittoria per 60-67 sul campo, mai facile, del Basket Femminile Biellese.

“E’ stata una partita strappata con le unghie e con i denti” ha commentato a fine gara coach Gianfranco Anastasio, peraltro visibilmente soddisfatto.

Effettivamente il match è stato molto equilibrato pere tutti i quaranta minuti (12-13 al 10’) con le due squadre a rincorrersi continuamente (22-25 a metà partita) senza mai riuscire l’una a staccare l’altra nel punteggio.

In questa fase va ascritta a demerito della PFV la non lieve quantità di errori commessi sotto il canestro avversario, che hanno consentito alle biellesi di restare in partita ogni qualvolta le vercellesi tentavano un piccolo allungo (37-41 al 30’).

Si arrivava così in perfetta parità (58-58) ad 1’37” dalla sirena, allorché Prinetti & C., con un perentorio parziale di 2-9 in 90”, avevano il merito e la lucidità di rimettere in carreggiata una partita che, per come si stava mettendo con le padrone di casa galvanizzata dalla rimonta ottenuta ed improvvisamente divenute cecchini infallibili da fuori pareva compromessa, mettendo in mostra pregevoli azioni corali che hanno invece consentito di vincere con pieno merito il derby giovanile under 15.

CAMPIONATO UNDER 17 – Girone di qualificazione

Girone A –2^ giornata di andata

Sabato 20 novembre 2021 – ad Arona – Palazzo dello Sport.

Arona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 65-56

(Parziali: 4-16; 15-34; 18-54)

Tabellino: Baro 2; Cafasso 6; Carrozza 11; Dutto 2; Giorgi 4; Momo M. 20; Pintonello E.; Rizzato 2; Zanetti 9. – All.re Francesco Rimedio

Sfortunata la formazione Under 17 della PFV che – a ranghi incompleti – torna sconfitta da Arona dove è stata costretta a soccombere dinanzi all’Arona Basket per 65-56.

Va detto, senza che sia una scusante, che le lacuali schieravano una formazione prevalentemente composta da giovani del 2005 (il limite della categoria) mentre le ospiti avevano in campo quasi tutte ragazze del 2007, due anni sotto il limite, tranne un paio di eccezioni, il che aiuta sì a fare positiva esperienza ma a volte penalizza dal punto di vista del risultato.

Nonostante tutto coach Rimedio ha mantenuto perfettamente in partita le sue per oltre tre quarti di gara, ottenendo buone trame d’attacco ed una discreta difesa, che ha consentito alle vercellesi di condurre a lungo nel punteggio (12-19 al 10’; 29-32 al 20’) sino al 49-49 del 30’.

In questa fase l’organico ridotto ha un po’ limitato le rotazioni delle ospiti, cosicché si è fatta sentire la fatica per gli sforzi profusi in campo sino ad allora ed è un po’ venuta meno la lucidità al tiro, cosicché le più esperte padrone di casa ne hanno saputo approfittare, allungando decisamente nell’ultimo periodo e facendo proprio il match.

Comunque è stata una prova positiva, ha commentato Francesco Rimedio al termine della gara.