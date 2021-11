Pro Vercelli: ecco la formazione. Tre novità

Formazione che affronterà la Pergolettese.

Tre novità.

Uno. Nell'undici di partenza non c'è Comi. Ha avuto dei problemi fisici, e quindi, in settimana, non ha potuto allenarsi. Al suo posto Bunino.

Due. Torna Rolando, ma parte dalla panchina.

Tre. Confermato il modulo delle ultime due gare, 3-4-1-2, con Gatto che giocherà dietro le due punte. Modulo che può diventare 3-4-2-1: dietro Bunino, insomma, Gatto e Della Morte, pronti a svariare in tutto l'arco dell'attacco e dar man forte alle fasce.

Formazione.

Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Iezzi, Emmanuello, Awua, Crialese; Gatto; Della Morte, Bunino