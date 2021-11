Pro Vercelli: che formazione, oggi, contro la Pergolettese?

Che formazione vedremo, oggi, sul campo della Pergolettese?

Partiamo dal modulo: sarà 3-5-2 o il 3-4-1-2 visto a Crema e nel match (da dimenticare) con il Legnago?

Partiamo dalla difesa.

Mancano Cristini squalificato e il portiere Valentini infortunato.

Scienza ha a disposizione quattro giocatori per tre ruoli: Masi, Auriletto, Macchioni, Carosso.

Auriletto, Masi e Macchioni sono i favoriti.

Centrocampo.

È un rebus. Manca, si sa, una pedina importante: Belardinelli. Un punto fermo c'è: Awua. Nel possibile 3-5-2, esterni sulle fasce dovrebbero giocare Iezzi (c'è bisogno della sua grinta) e uno tra Crialese, Gatto, Bruzzaniti. I favoriti sono Iezzi e Gatto. Nella zona nevralgica, Awua regista, con Vitale ed Emmanuello mezzeali.

Possibile sorpresa (se non oggi, prima o poi arriverà): Sangiorgi in cabina di regia con spostamento di Awua come mezzala.

Le ipotesi, insomma, sono tante. La più probabile del 3-5-2 dovrebbe quindi essere: Gatto, Vitale, Awua, Emmanuello, Iezzi.

La sorpresa potrebbe essere: Gatto, Awua, Sangiorgi, Emmanuello, Iezzi.

Ipotesi 3-4-1-2.

Emmanuello ed Awua supportati da due esterni, da scegliere tra Iezzi, Clemente, Crialese, Bruzzaniti.

Gatto mezza punta, dietro i due attaccanti.

Attacco.

Possibile rotazione: un turno di riposo a Comi e Della Morte, che potrebbero partire dalla panchina, con la coppia d'attacco formata da Bunino e Rolando, che è stato recuperato a tempo di record.

Ricapitolando.

Ipotesi 3-5-2

Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Gatto, Vitale, Awua, Emmanuello, Iezzi; Bunino, Rolando.

Ipotesi 3-4-1-2

Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Clemente, Emmanuello, Awua, Iezzi; Gatto; Bunino, Rolando.