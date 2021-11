Pergolettese - Pro Vercelli 4-0 Domenica nera

Pergolettese-Pro Vercelli 4-0

Marcatori: Varas (P) su rigore al 49'; Vitalucci (P) al 70' e al 77'; Villa (P) all'85';

Pergolettese: Galeotti; Bariti, Alari (Nava dal 13'), Ferrara, Villa; Varas (Perseu dal 79'), Girelli, Zennaro; Vitalucci, Scardina (Cancello dal 79'), Morello.

A disposizione: Soncin, Palermo, Meddah, Bresciani, Cancello, Faini, Perseu, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca. All. Lucchini.

Pro Vercelli: Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Iezzi, Emmanuello (Vitale dal 71'), Awua, Crialese (Clemente dal 63'); Gatto (Rendic dal 58'); Della Morte (Rolando dal 71'), Bunino (Comi dal 71').

A disposizione: Rendic, Carosso, Rolando, Comi, Vitale, Silenzi, Sangiorgi, Loquati, Clemente, Erradi, Secondo, Bruzzaniti. All. Scienza

Arbitra Crezzini di Siena

Ammoniti: Crialese, Iezzi, Auriletto della Pro Vercelli; Nava, Varas, Scardina, Zennaro, Girelli della Pergolettese.

Ammonito per proteste anche il tecnico della Pro, Scienza.

Espulso Iezzi al 48' per somma di ammonizioni.

Espulso Tintori al 56'.

Primo tempo

Tre occasioni nei primi quattro minuti per la Pergolettese: dell'ex Varas, con palla che s'impenna di poco sulla traversa, di Scardina, che di testa manda sul fondo, e di Zennaro, che conclude sul fondo.

9': Bariti: affondo sulla sinistra e cross, Tintori esce e anticipa l'intervento di Scardina.

18': bella azione Pro: Gatto, Emmanuello, ancora Gatto, cross, testa di Bunino, palla che si spegne sul fondo.

Pressing e gioco alto, con Auriletto che si spinge spesso in avanti, della Pro, che però non morde in attacco.

Particolarmente vivaci Crialese e Gatto. Bene la difesa.

31': Pergolettese vicina al gol con un colpo di testa di Scardina che, smarcato in area, colpisce bene in elevazione con palla che si stampa sulla traversa.

Pergolettese, insomma, più pericolosa. Alla Pro manca il gioco negli ultimi trenta metri.

42': Della Morte, sventagliata per Crialese, cross immediato, testa di Bunino, palla sul fondo. Seconda azione pericolosa dei bianchi nel primo tempo, sempre con Bunino.

44': Awua, palla filtrante in area per Auriletto che crossa, palla cge passa davanti alla porta della Pergolettese, dove però non c'è nessun attaccante.

(Gol annullato ad Emmanuello, per falli in area...)

Fine primo tempo.

Secondo tempo

Nebbia in Val Padana: le cose si mettono male, anzi malissimo per la Pro.

Cross dalla destra del solito Bariti, l'arbitro fischia il rigore per i padroni di casa, ma non solo: l'arbitro ammonisce Iezzi, e poi lo espelle per somma di ammonizione. Rigore di Varas, palla alla destra di Tintori, Pergolettese in vantaggio.

Minuto 4: Pergolettese 1 Pro Vercelli 0. Pro in dieci. Son cavoli.

Minuto 56: Morello salta Auriletto, uscita a valanga di Tintori, espulso: Pro Vercelli in nove.

Scienza manda in campo Rendic, esce Gatto.

62': esce Crialese, entra Clemente.

Scienza disegna un 3-4-1 (Della Morte arretra in fascia, Bunino unica punta).

66': tiro senza pretese di Scardina, para facile Rendic.

70': cross dalla sinistra, testa di Vitalucci, 2 a 0 per i padroni di casa.

71': Scienza tenta la carta della disperazione: tre cambi. Fuori Emmanuello, Bunino, Della Morte. Dentro Comi, Rolando, Vitale.

77': ripartenza della Pergolettese con Norello che passa a Vitalucci che insacca: 3 a 0.

83': tiro dai 25 metri di Awua, para a terra Galeotti.

85': quarto gol dei padroni di casa con Villa. Partita senza storia, ormai.

Si gioco per arrivare al termine. Giornata nera.