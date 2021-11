Casella: «Risultato pesante, decisioni discutibili»

«Un 4-0 è pesante, non è facile commentarlo in base al risultato. L’analisi va fatta nello specifico, secondo me nel primo tempo si era in crescendo: si è creato qualche occasione per andare in vantaggio» dichiara il Direttore Sportivo Alex Casella a margine della gara contro la Pergolettese. Il Direttore prosegue: «Il rigore è stato penalizzando, era una situazione dubbia: il guardialinee ci ha detto di non aver visto. Iezzi ha detto di averla presa con la spalla, sono episodi che cambiano la partita: chiaro che perdere un uomo è difficile. Dopo 8’ abbiamo perso anche il portiere per un’altra decisione opinabile, non giudico il contatto: però credo prenda prima la palla e poi l’uomo. Dopo questi episodi la partita si è incanalata verso il 4-0».

Sconfitta pesante, ha già parlato con i ragazzi?: «In questi momenti tutti sono dispiaciuti, volevano tutti fare un’altra prestazione ed ottenere un altro risultato. Il morale è negativo, bisogna tirarsi su le maniche e lavorare in settimana. Bisogna pensare a Padova e non restare ancorati a queste ultime due partite».