Frontale a Moncrivello: quattro feriti, uno è grave

Frontale fra due auto a Moncrivello nel pomeriggio di domenica: al momento la dinamica dell'incidente è in fase si accertamento, ma le conseguenze sono decisamente gravi. Un uomo, soccorso dal 118, è stato portato in ospedale in codice rosso mentre altre tre persone sono rimaste ferite in modo meno grave e sono giunte in ospedale in codice verde.

Lo schianto, che ha coinvolto a catena anche altre vetture, è avvenuto sulla statale 593, di fronte al Brikò.

Per i soccorsi sono intervenuti l'ambulanza medicalizzata di Santhià e quella base di Livorno Ferraris, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià: i carabinieri di Cigliano sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e la strada, al momento, è chiusa al traffico.

(notizia in aggiornamento)